02 Şubat 2020, Pazar

FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'nun gol Milan'a yetmedi

Hakan Çalhanoğlu'nun gol Milan'a yetmedi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.02.2020

Ligi Serie A'nın 22. haftasında Milan sahasında Verona'yı konuk etti. Milano ekibi, milli futbolcu 'nun gol attığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Serie A'nın 22. haftasında Milan, Giuseppe Meazza Stadı'nda Verona'yı ağırladı. Ev sahibi ekip milli futbolcu 'nun 90 dakika forma giydiği ve 1 gol kaydettiği mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

, maçın 13. dakikasında 1-0 öne geçerken, dakikalar 29'u gösterdiğinde Hakan Çalhanoğlu, frikikten takımı adına beraberliği getirdi. Hafta içi Torino ile oynanan İtalya Kupası'nda da rakip fileleri 2 kez sarsan milli futbolcu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.

PAOLO MALDINI'NİN OĞLU İLK KEZ SAHADA

Öte yandan Milan'ın efsane futbolcularından Paolo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini de Hellas Verona maçıyla ilk kez Milan forması giydi. 18 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada Samu Castillejo'nun yerine oyuna dahil oldu.


İtalya Ligi Serie A'nın 23. haftası Milano derbisine sahne olacak. Milan, 9 Şubat Pazar günü saat 22.45'te şampiyonluk iddiasını sürdüren Inter'in konuğu olacak. Verona ise 8 Şubat Cumartesi günü saat 22.45'te sahasında 'u ağırlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Liverpool'dan üst üste 16. galibiyet Liverpool'dan üst üste 16. galibiyet
Arda Turan Flamengo'ya transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi Arda Turan Flamengo'ya transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
Enes Ünal'ın golü Valladolid'e 3 puanı getirdi Enes Ünal'ın golü Valladolid'e 3 puanı getirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör