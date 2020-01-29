Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Etihad Stadyumu'nun Manchester derbisi öncesi City, 3-1 kazandığı ilk maçın ardından skor avantajını kullanarak finale yükselmek istiyor. Ligde istediği konumda bulunmayan ve Avrupa kupalarına katılmak isteyen ManU ise ikinci maçta bir mucize yaratarak rakibini saf dışı bırakmayı amaçlıyor. Peki Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Manchester United - Manchester City maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
İngiltere Lig Kupası yarı finalindeki dev maçta Manchester City ve Manchester United kozlarını paylaşıyor. Manchester derbisinde ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden City, skor avantajını koruyarak final biletini cebine koymak istiyor. United ise skor avantajını lehine çevirerek kupadaki yoluna devam etme amacında... Peki, Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı...
Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
İngiltere Lig Kupası yarı finali rövanşında oynanacak Manchester City - Manchester United maçı 29 Ocak Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Bravo, Walker, Rodri, Otamendi, Cancelo, İlkay, Mahrez, De Bruyne, B. Silva, Sterling, Agüero
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Williams, Fred, Matic, Lingard, Greenwood, Martial
MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BİLGİLER
*İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmada Manchester City 3 kez galip geldi. United ise bu maçların 2'sini kazandı.
*Manchester City oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 beraberlik aldı. Konuk ekip ise Premier Lig'de 2 maçtır kazanamıyor.
*İki takımın aralarında oynadığı maçlarda Manchester United'ın 62'ye 48 üstünlüğü bulunuyor.
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