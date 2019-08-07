07 Ağustos 2019, Çarşamba

FUTBOL

Geri dönüyor! Görüşmeler başladı...

Geri dönüyor! Görüşmeler başladı...
FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.08.2019

, maçı için geri sayıma geçerken bir yandan da transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Viera ve Ponck’u alarak savunmasını güçlendiren, Azubuike’yle orta sahasını sağlama alan ekibi 10 numara pozisyonu için ise çok konuşulacak bir hamle peşinde: Giuiliano...

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