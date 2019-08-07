07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Geri dönüyor! Görüşmeler başladı...
Giriş Tarihi: 07.08.2019
Başakşehir, Olympiakos maçı için geri sayıma geçerken bir yandan da transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Viera ve Ponck’u alarak savunmasını güçlendiren, Azubuike’yle orta sahasını sağlama alan İstanbul ekibi 10 numara pozisyonu için ise çok konuşulacak bir hamle peşinde: Giuiliano...
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