30 Temmuz 2019, Salı

FUTBOL

UEFA'nın gelecek vadeden yıldızlar listesinde 3 Türk oyuncu

UEFA'nın listesinde 3 Türk oyuncu
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 Giriş Tarihi: 30.07.2019

, gelecek sezon çıkış yapması ve yıldızını parlatması beklenen 50 genç futbolcu listesini resmi internet sitesinden açıkladı. UEFA editörleri tarafından hazırlanan listede , ve da yer aldı.

, resmi sitesinden yayınladığı listede sıralamaya dahil ettiği üç Türk oyuncudan da övgü dolu sözlerle bahsetti.

'ın 19 yaşındaki oyuncusu için, "İki ayağını da kullanabilen kanat oyuncusu, iyi bir ilk dokunuşa ve oyun görüşüne sahip. Ara döneminde Anderlecht'e transferi söz konusuydu ayrıca Lazio ile de adı anılmıştı" ifadeleri kullanıldı.



Geçen yıl ara transfer döneminde Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki için ise, "Sağ ayaklı savunma oyuncusu, Galatasaray ile 2018-2019 sezonuna en iyi başlayan oyunculardan biriydi. 12 milyon Euro'ya Stuttgart'a transfer olduktan sonra da yaz transfer döneminde 04'e katıldı" denildi.



UEFA, ile geçen sezon iyi bir çıkış yakalayan 20 yaşındaki hakkında da, "Güçlü fiziği ve golü kovalayan yapısı ile genç forvet, Beşiktaş forması ile iki kez hat-trick yapma başarısı gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.



Listede ayrıca, geçen hafta 'den İtalya Serie A takımı 'ye transfer olan 19 yaşındaki Eljif Elmas da yer aldı. Genç futbolcu için, "Kuzey Makedonyalı oyuncu Fenerbahçe'ye iyi bir şekilde hizmet ettikten sonra etkileyici bir performans göstererek Haziran ayında Napoli'ye transfer oldu" yorumu yapıldı.

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