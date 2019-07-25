25 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

Emre Mor'un bu hareketi tartışma yarattı

Emre Mor'un bu hareketi tartışma yarattı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.07.2019

’a transferi menajerlik şirketiyle olan anlaşmazlıklardan dolayı sıkıntıya giren ve bu yüzden morali bozuk olan 'un Celta Vigo’nun dünkü idmanına, yaptığı hareket tartışma yarattı. Antrenmanda hocasıyla konuşurken sol elini kalça ve uyluk bölgelerine götürerek kaşınma benzeri bir hareket yapan Emre Mor’un bunu bir süre devam ettirdiği görüldü. Bu görüntüler 'da spor basını ve futbolseverler arasında tartışma konusu oldu. Bazıları Emre Mor'un hocasıyla konuşurken kalçasını kaşımasının saygısızlık olduğunu, Escriba'nın da zaten kendisini uyardığının görüldüğünü ifade ederken bazıları da milli futbolcunun sıkıntısını anlattığı ve durumun saygısızlıkla bir ilgisinin olmadığını savundu. Bu görüntülerle ilgili Emre Mor'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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