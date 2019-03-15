15 Mart 2019, Cuma

FUTBOL

Avrupa kupalarında eşleşmeler belli oldu

Avrupa kupalarında eşleşmeler belli oldu
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Kura çekimi 'nin Nyon kentinde yapıldı. Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final mücadeleleri 11 ve 18 Nisan'da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri:

Ajax - Juventus

Liverpool - Porto

Tottenham - Manchester City

Manchester United - Barcelona

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri:

Tottenham - Manchester City / Ajax - Juventus

Manchester United - Barcelona / Liverpool - Porto

Avrupa Ligi eşleşmeleri:

Napoli - Arsenal

Villareal - Valencia

Benfica - E. Frankfurt

Slavia Prag - Chelsea

Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri:

Napoli - Arsenal / Villareal - Valencia

Benfica - E. Frankfurt / Slavia Prag - Chelsea

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