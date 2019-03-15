Avrupa kupalarında eşleşmeler belli oldu
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final mücadeleleri 11 ve 18 Nisan'da yapılacak.
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri:
Ajax - Juventus
Liverpool - Porto
Tottenham - Manchester City
Manchester United - Barcelona
Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri:
Tottenham - Manchester City / Ajax - Juventus
Manchester United - Barcelona / Liverpool - Porto
Avrupa Ligi eşleşmeleri:
Napoli - Arsenal
Villareal - Valencia
Benfica - E. Frankfurt
Slavia Prag - Chelsea
Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri:
Napoli - Arsenal / Villareal - Valencia
Benfica - E. Frankfurt / Slavia Prag - Chelsea
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