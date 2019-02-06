06 Şubat 2019, Çarşamba

FUTBOL

Cumhurbaşkanlığı Spor resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Spor resmen kuruldu
FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile kurulan  2. 'de mücadele edecek. Cumhurbaşkanlığı Spor, mart ayının ortasında başlayacak 2. Amatör Küme'de sahaya çıkacak.

resmen kuruldu.Cumhurbaşkanı 'un talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü 2.'de mücadele edecek.

Cumhurbaşkanlığı talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yapılan kura çekimine katıldı.

TFF SİTESİNDE YER ALDI

Cumhurbaşkanlığı Spor'un kurulacağı iddialarını, sitesinde yer alan kulüp bilgileri doğrulamış oldu.

2. AMATÖR KÜMEDE MÜCADELE EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edecek. Cumhurbaşkanlığı Spor, mart ayının ortasında başlayacak 2. Amatör Küme'de sahaya çıkacak. İdmanlarını Beştepe'de yapacak.

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