Belçika - İngiltere maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

2018 Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere ile Belçika karşı karşıya geliyor. Peki, İngiltere Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgli tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

2018 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük maçında Belçika ile İngiltere kozlarını paylaşacak.

İngiltere - Belçika maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Dünya Kupası'nın sondan bir önceki maçı olacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani düdük çalacak.

Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan iki ekip arasında 28 Haziran'da oynanan mücadeleyi Belçika 1-0 kazanmıştı. İki takım da o maçtan önce gruptan çıkmayı garantiledikleri için yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmıştı.

İlk 11'ler

Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku

İngiltere: Pickford, Maguire, Stones, Jones, Trippier, Delph, Dier, Rose, Loftus-Cheek, Sterling, Kane

Kane ve Lukaku'nun mücadelesi

Bu mücadele iki takımın golcüleri Harry Kane ve Romelu Lukaku için de farklı bir anlam taşıyor.

Dünya Kupası gol krallığı yarışında Kane 6 golle ilk sırada yer alırken, Lukaku 4 golle ikinci basamakta bulunuyor.

Belçika'nın turnuvadaki performansı

Dünya Kupası G Grubu'nda Panama, Tunus ve İngiltere ile aynı grupta yer alan Belçika, ilk maçında Panama karşısına çıktı. Dünya Kupası'na ilk kez katılan rakibini 3-0'la rahat geçen Belçika, ikinci maçında da Tunus'u 5-2 mağlup etti.

Belçika gruptaki son karşılaşmasında grup liderliği için sahaya çıktı. İngiltere gibi yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele eden Belçika, 1-0'la liderliği kaptı.

Son 16 turunda ise Japonya karşısında 2-0 geriye düştükleri maçı 3-2 kazanarak adlarını son 16 turuna yazdırdılar.

Avrupa ekibi, çeyrek finalde ise turnuvanın en büyük favorilerinden Brezilya'yı 2-1 mağlup etti ve son 4 takım arasına kaldı. Belçika, yarı finalde Matuidi'nin golüne engel olamadı ve Fransa'ya 1-0 yenilerek final şansını kaybetti.

Belçika, turnuvada oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. 14 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü.

İngiltere neler yaptı?

Belçika ile aynı grupta yer alan İngiltere, Dünya Kupası macerasına son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandığı Tunus mücadelesiyle başladı. İngilizler ikinci maçında ise Panama'yı 6-1'le rahat geçti.

İngiltere, son maçında ise Belçika'ya 1-0 mağlup olup grup liderliğini kaybetti ve son 16 turunda Kolombiya ile eşleşti.

Kolombiya mücadelesinde son dakikada yediği golle karşılaşma uzatmalara gitti. İngiltere penaltı atışlarıyla turu geçmeyi başardı.

Çeyrek finalde İsveç'i 2-0'la fazla zorlanmadan geçen İngiltere, yarı finalde ise Hırvatistan'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Rekabette İngiltere üstünlüğü

İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta İngiltere'nin büyük üstünlüğü dikkat çekiyor.

İngilizler, 22 maçta 15 galibiyet elde ederken, Belçika yalnızca 2 maçı kazanabildi. Beş maçta ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı.

İngiltere'nin attığı 70 gole, Belçika 26 golle karşılık verebildi.

İlk maç 97 yıl önce

Belçika ile İngiltere arasındaki köklü rekabette ilk mücadele 97 yıl önce oynandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan karşılaşmayı İngiltere 2-0 kazandı ve rekabette ilk galibiyeti elde eden taraf olarak tarihe geçti.

Belçika ilk galibiyetini 10. maçta aldı

İki takım arasındaki rekabette Belçika ilk galibiyetini 10. maçta elde edebildi.

İngiltere ile oynadığı ilk 9 maçın 8'ini kaybeden Belçika, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Belçika, 9 Mayıs 1936'da Brüksel'de oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi 3-2 kazandı ve rakibi karşısındaki ilk galibiyetini aldı.

Belçika 2. galibiyeti için 82 yıl bekledi

Belçika, İngiltere ile rekabetinde 2. galibiyeti için tam 82 yıl bekledi.

İlk galibiyetini 1936'da elde eden Belçika, ikinci galibiyetini ise Rusya'nın ev sahipliği yaptığı bu Dünya Kupası'nda ulaştı. Belçika grup maçlarında Adnan Januzaj'ın golüyle 1-0 kazandı.

Belçika 9 puanla grubunu lider tamamlarken, İngiltere 6 puan ile ikinci sırada bir üst tura yükseldi.

En farklı galibiyet

İki ekip arasındaki en farklı skor ise 1927'de ortaya çıktı.

İngiltere, Belçika'yı deplasmanda 9-1 mağlup ederek tarihi bir skor elde etti.

Dünya Kupası'nda 4. randevu

İki ekip Dünya Kupası'nda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.

1954'te İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada grup aşamasında oynanan maç 4-4 sona erdi.

İtalya'da 1990'da düzenlenen şampiyonanın son 16 turudaki mücadeleyi ise İngiltere 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

2018 Dünya Kupası gruplarında oynanan mücadeleyi ise kazanan 1-0'la Belçika olmuştu.

Belçika 48. maçında

13. Dünya Kupası'nı geçiren Belçika, şampiyonadaki 48. maçını oynayacak.

Avrupa ekibi geride kalan 47 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 yenilgi aldı

66 gol atan Belçika kalesinde ise 72 gol gördü.

İngiltere 69. maçında

İngiltere, Dünya Kupası boyunca çıktığı 68 maçta 29 galibiyet, 21 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Ada ekibi 91 gol atarken, kalesinde ise 62 gol gördü.

15. Dünya Kupası'nı yaşayan İngilizler 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak ilk ve tek Dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

Ada ekibinin, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1986 ve 1990'daki şampiyonalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.