2018 FIFA Dünya Kupası Finali ne zaman? Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman? Fransa Hırvatistan maçı saat kaçta?

2018 Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Yarı finalde Belçikayı eleyen Fransa ile İngiltere'yi eleyen Hırvatistan finalde karşı karşıya gelecek. Peki Fransa-Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak? Fransa Hırvatistan maçı saat kaçta? Fransa Hırvatistan maçı hangi kanalda ? sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Fransa-Hırvatistan maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

Fransa-Hırvatistan maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Dünya Kupası final maçında Fransa-Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Dünya Kupası'nda heyecan bitiyor. Turnuvanın final maçında oynanacak Fransa-Hırvatistan maçı naklen yayınlanacak.



15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de oynanacak maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



Fransa-Hırvatistan maçı 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'den itibaren TRT 1 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

FRANSIZLAR KUPAYI YENİDEN İSTİYOR

Fransızlar, 1998'de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselmiş ve Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etmişti. Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci final başarısını yakalayan Fransa, penaltı atışları sonucunda İtalya'ya kupayı kaybetmişti.



HIRVATİSTAN'IN İLK FİNALİ

Beşinci Dünya Kupası deneyimini yaşayan Hırvatlar, ilk katıldığı şampiyona olan 1998'de yarı final oynama başarısını göstermişti. Hırvatistan, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarı finalde ev sahibi ekibe 2-1 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı.

Hırvatistan 2002, 2006 ve 2014'te düzenlenen Dünya Kupalarında ise gruptan çıkmayı başaramamıştı.

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Hırvatistan ile Fransa, 15 Temmuz Pazar günü saat: 18:00'de Luzhniki Stadı'nda oynanacak final maçında karşı karşıya gelecek.