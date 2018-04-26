İbrahimovic'in daha önce forma giymek istediğini açıkladığı 2018 Dünya Kupası hayali son buldu.

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Daha önce milli formayı bıraktığını açıklayan İbrahimovic, İsveç'in Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanmasının ardından kararını değiştirmişti.Yaptığı açıklamalarda Dünya Kupası'na isterse gidebileceğini ve gitmek istediğini söyleyen Zlatan'a kötü haber İsveç Futbol Federasyonu'ndan geldi. Federasyondan kısa süre önce yayınlanan açıklamada, Zlatan Ibrahimovic'in Dünya Kupası'nda yer almayacağını bildirildi.Bu haber sonrası İsveç'te pek çok taraftar ve Ibra fanatiği futbolsever sosyal medyadan karara tepki gösterirken bazı kesim ise yaşı ve performans düşüklüğü sebebiyle Ibrahimovic'in eksikliğinin hissedilmeyeceğini ifade etti.