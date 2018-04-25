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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Ahmet Çakar'dan derbi kararı öncesi flaş paylaşım

    Derbi kararı öncesi flaş paylaşım
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili olay bir paylaşımda bulundu. TFF'nin vereceği kararın Beşiktaş'ın aleyhinde bir karar olacağı imasında bulundu.

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