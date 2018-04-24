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    24 Nisan 2018, Salı

    FUTBOL

    Devlet Bahçeli'den derbi paylaşımı

    Devlet Bahçeliden derbi paylaşımı
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    MHP Genel Başkanı , Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı - derbisi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu

    İşte 'nin paylaşımı:

    "İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; - futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir. Düşman emeller,her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar.İki güzide futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler.Netice olarak,çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar."

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