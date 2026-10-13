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Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer döneminde orta saha takviyesi için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin üç futbolcudan oluşan transfer listesinde yalnızca bir isimle sözleşme imzalamayı hedeflediği öne sürüldü. İşte tüm detaylar...

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Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

Fenerbahçe yaz transfer döneminde Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Kojo Oppong gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

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Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

Ancak Kanarya, orta sahadaki eksikliği gideremedi.

Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

Hücum ve savunma hattına önemli takviyeler yapan sarı-lacivertliler, ocak ayında önceliği merkez orta sahaya verecek.

Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

Yönetimin bu bölge için üç futbolcuyu gündemine aldığı ve yalnızca biriyle sözleşme imzalamayı planladığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN YENİ HAMLE

Listenin en tecrübeli ismi Hakan Çalhanoğlu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, yaz döneminde de ilgilendiği milli futbolcu için ocak ayında yeniden harekete geçebilir.

Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

Inter forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun oyun kurma becerisi, duran toplardaki etkinliği ve orta sahada farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi, transferde öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

Hakan'ın Inter ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. İtalyan ekibiyle yeni kontrat konusunda henüz anlaşma sağlamayan yıldız futbolcunun durumu yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

Ancak Fenerbahçe'nin bu transfer için resmi teklif yaptığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

Sarı-lacivertlilerin listesindeki ikinci isim ise Brighton forması giyen Yasin Ayari.

Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

İsveçli futbolcu, çift yönlü oyunu ve dinamizmiyle Hakan Çalhanoğlu'na alternatif olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

Merkez orta sahanın yanı sıra 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Ayari'nin sözleşme durumu, ocak ayındaki olası transfer görüşmelerinde belirleyici olacak.

Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

DELGADO YENİDEN LİSTEDE

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin takip ettiği üçüncü futbolcu ise Boca Juniors forması giyen Milton Delgado.

Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

Yaz transfer döneminde de sarı-lacivertlilerin gündemine gelen 21 yaşındaki Arjantinli oyuncu, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

Arjantin U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Delgado'nun Boca Juniors ile sözleşmesi 2029 yılının sonuna kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun kontratında 15 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunduğu Arjantin basınına yansımıştı.

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