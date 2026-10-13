Fenerbahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı! İşte o 3 isim

Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer döneminde orta saha takviyesi için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin üç futbolcudan oluşan transfer listesinde yalnızca bir isimle sözleşme imzalamayı hedeflediği öne sürüldü. İşte tüm detaylar...