Yönetimin bu bölge için üç futbolcuyu gündemine aldığı ve yalnızca biriyle sözleşme imzalamayı planladığı belirtiliyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN YENİ HAMLE
Listenin en tecrübeli ismi Hakan Çalhanoğlu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, yaz döneminde de ilgilendiği milli futbolcu için ocak ayında yeniden harekete geçebilir.
Hakan'ın Inter ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. İtalyan ekibiyle yeni kontrat konusunda henüz anlaşma sağlamayan yıldız futbolcunun durumu yakından takip ediliyor.
İsveçli futbolcu, çift yönlü oyunu ve dinamizmiyle Hakan Çalhanoğlu'na alternatif olarak değerlendiriliyor.
Merkez orta sahanın yanı sıra 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Ayari'nin sözleşme durumu, ocak ayındaki olası transfer görüşmelerinde belirleyici olacak.
Yaz transfer döneminde de sarı-lacivertlilerin gündemine gelen 21 yaşındaki Arjantinli oyuncu, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor.
Arjantin U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Delgado'nun Boca Juniors ile sözleşmesi 2029 yılının sonuna kadar devam ediyor.
Fenerbahçe yönetimi, üç futbolcunun mali şartlarını ve transfer imkanlarını değerlendirerek ocak ayındaki tercihini belirleyecek.
#Fenerbahçe #Yasin Ayari #Boca Juniors #Milton Delgado #Mason Greenwood #Romelu Lukaku #Vedat Muriqi #Nathan Ake #Inter #Brighton