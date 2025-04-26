Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında alınan beraberliğin ardından şampiyonluk yarışında 5 puan geriye düşen sarı-lacivertliler, zorlu mücadelede hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen Kanarya 72 puanla 2. sırada yer alıyor. Selçuk İnan ile sezonun etkili takımlarından biri olmayı başaran Gaziantep FK ise Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Kayserispor karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikle şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, Gaziantep karşısında hatasını telafi etmek ve yeniden yarışa ortak olmak istiyor.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Halil, Lungoyi, Semih, Sorescu, Badou Ndiaye, Boateng, Ogün, Viana, Maxim, Husic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Dzeko

ŞAMPİYONLUK YARIŞINA YENİ ADIM

Fenerbahçe, konuk olduğu Gaziantep FK ile 12. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertlilerin 9'a 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 30 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 72 puan topladı ve 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 42 puanla 8. basamakta yer alıyor. Teknik Direktör Selçuk İnan'ın takımı, geçtiğimiz hafta İstanbul'da RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

LİGDE 12. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'de bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Sarı-lacivertlilerin, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 9'a 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 27 golüne, Gaziantep temsilcisi 12 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE'DE 7 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat ve Fred sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler bugün oynanan maçta sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

BU SEZON 3. KEZ

İki ekip bu sezon 3. kez kozlarını paylaşıyor. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Kanarya 3-1 kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasında Gaziantep'te oynanan müsabakada da Fenerbahçe 4-1'lik skorla gülen taraf oldu.

SON 8 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 8 maçta üstünlük kurdu. Kanarya, 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.