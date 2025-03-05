UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de mücadele öncesi Jose Mourinho ve Çağlar Söyüncü basın toplantısında konuşuyor. İşte Mourinho'nun sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek.

Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho ve Çağlar Söyüncü basın toplantısında konuşuyor.

Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

MOURINHO: ZORLUKLARLA MÜCADELE ETTİK

"Saha dışında birçok şeyle uğraştınız, bu sizi ekstra motive etti mi?"

"Saha içinde zorluklarla karşılaştık, rakiplere saygı duyduk. Zorluklar da yaşadık. 18 maçtır yenilmeme sebebimiz, zorluklarla mücadele etmek. Saha dışında bir zorluk yaşamadık."

"BİR SENE KONTRATIM VAR AMA..."

"Fenerbahçe'nin tüm branşlarda başarı projesine inanıyor musunuz ve bu projede uzun yıllar yer alacak mısınız?"

"Zeljko Obradovic büyük bir antrenör. Çok büyük bir kişilik, ben de başka takımlarda onun başarısını hissediyordum. Maçlara gittikçe Sarunas Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Burası büyük bir spor kulübü, burada başarı herkese ait. Birlik olursak, aynı yöne kürek çekersek, başarı gelecektir. Bunu hissediyorum. Basket maçlarında daha iyi hissediyorum, orada taraftarım. Futbolda kulübede değil, locada bile olsam maça odaklanıyorum. Herkes aynı yöne kürek çekiyor. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Bir sene kontratım var ama tek düşüncem Fenerbahçe."

"2003'TEKİ FİNALİN YERİ BENDE AYRI"

"2003'te finalde Celtic'i yendiniz, Rangers taraftarı sizi tebrik etti. Bu durum devam ediyor mu?"

"Türkiye'de çok fazla olmuyor, çünkü Türkiye'de İskoç kimseyle karşılaşmadım. Belki bugün veya yarın olabilir. Tatilde olduğum zaman her zaman gelip tebrik ediyorlar. O finalin benim için yeri ayrı, Avrupa'daki ilk finalimdi. İki İskoç kulübüne de saygım sonsuz. Önümüzdeki hafta oraya gideceğimiz için mutluyum."

"GENÇ TEKNİK ADAMLARA İSKOÇYA'YA GİTMELERİNİ ÖNERİYORUM"

"Üniversite diplomamla İskoçya'ya gittim, düşük seviyede futbolcu olarak devam ettim. Teknik direktör kursları benim için çok özeldi. Orada çok özel insanlarla tanıştım ve çok özel şeyler öğrendim. Genç teknik adamlar, ilk adım için nereye gitmeleri gerektiğini sorduğunda İskoçya'yı öneriyorum."

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: ÇOK İYİ ÇIKIŞIMIZ VAR

"İNŞALLAH İYİ BİR SKOR ALACAĞIZ"

"Güçlü bir takımla oynayacağız ama biz de çok güçlüyüz. Hocamız maçla ilgili gerekenleri bize anlattı. Son zamanlarda takım halinde iyi işler yapıyoruz. Çok iyi bir çıkışımız var. Taraftarın desteğiyle inşallah iyi bir skor alacağız."

"SKRINIAR'IN GELMESİYLE DAHA İYİ BİR SAVUNMA OLDUK"

"Milan Skriniar'ın gelmesiyle daha da iyi bir savunma olduk. Çok iyi bir takım ruhu var. Son 3 maçta ilk yarılarda rakiplere şut şansı vermedik. Bunu stoper olarak değil, takım halinde yapıyoruz. Hep birlikte iyi savunma yapıyoruz, hocamız da bunu istiyor."