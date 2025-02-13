Jose Mourinho: Bazı oyuncuları...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy'de RSC Anderlecht'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"Tecrübem bana turun ilk yarısını oynayacağımızı söylüyor. Bu düşünceyle oynamamız gerekiyor. Dengeli oynamamız gerekiyor. Bazı problemlerimiz var. Bu nedenle bazı oyuncuları orijinal olmayan pozisyonlarında oynatıyoruz. Sakin bir şekilde oynamamız, maçı domine etmemiz ve kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Bu düşünceyle oynamalıyız."

"Amrabat, çok zeki bir oyuncu. Son maçta da bunu yaptı. Hazırlıklı değildik ve beklemediğimiz bir durumdu. Oyuncular zeki, onlara verilen rolleri en iyi şekilde anlıyor ve adapte oluyorlar. Takımın zorluklarla baş edebilmesi gerekiyor. Bugün daha zengin bir kulübemiz var. Mert Müldür de kulübede olacak. Yüzde yüz hazır değil ancak savunmada her bölgede oynayabilen bir oyuncu. Atak pozisyonu için zaten çok fazla opsiyonumuz var."