Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetiyor. Sarı lacivertlilerin yeni transferleri ilk kez taraftarı önünde sahaya çıkıyor. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Sarı lacivertlilerde yeni transferler Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca taraftarla buluşuyor.

Zirve takibini sürdürmek isteyen Kanarya galip gelerek hata yapmak istemiyor. Çaykur Rizespor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Levent, Skriniar, Carlos, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri

Çaykur Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

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FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı 2 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

YOUSSEF EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri son haftalarda gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kurmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Midtjylland karşısında attığı golle takımının play-off turuna kalmasında önemli katkıda bulunan Faslı golcü, ligde ise 20 maçta süre aldı. Bu maçlarda 12 gol kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, 4 defa da asist yaptı. Son 6 lig maçında 9 kez fileleri havalandıran En-Nesyri, Göztepe, Hatay, Adana Demirspor ve Göztepe maçlarına damga vurdu.

İKİ TAKIM ARASINDA 46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu maçların 30'unu kazanmayı başarırken, 8 karşılaşma'da beraberlik bozulmadı. Karadeniz temsilcisi ise 7 mücadeleden üstün ayrılmayı başardı. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçta 46. randevularına çıkmaya hazırlanan takımlardan kimin kazanacağı futbolseveler tarafından heyecanla bekleniyor.

FENERBAHÇE 8 MAÇTIR KAZANIYOR

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine karşı üstünlük kurmuş durumda. Konuk ettiği son 8 lig maçını da kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, Karadeniz temsilcisine karşı oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamında üstün gelen taraf oldu. Evinde oynadığı 15 lig maçının 14'ünü kazanan Kanarya, bu karşılaşmalarda ise toplam 42 defa rakip fileleri havalandırdı.

3 İSİM SINIRDA

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 3 isim sınırda yer alıyor. Bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En Nesyri 23. haftada oynanacak Alanyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

JOSE MOURINHO TEKRAR KULÜBE

Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen ve Göztepe maçını tribünden takip eden Jose Mourinho, kulübeye geri döndü. Çaykur Rizespor maçında takımının yanında olacak deneyimli çalıştırıcı, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Midtjylland deplasmanında da cezasından dolayı tribünde yer almıştı.