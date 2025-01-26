Trendyol Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Fenerbahçe - Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: İrfan Can; Çağlar, Djiku, Yusuf, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko
Göztepe: Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo
FENERBAHÇE'DE TEK İSİM SINIRDA
Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Polonyalı futbolcu kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.