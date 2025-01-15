THY EuroLeague'in 21. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor.
Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.
Mücadeleyi Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetiyor.
CANLI SKOR:
1. Periyot Oynanıyor: Kızılyıldız 0-0 F. Bahçe Beko
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