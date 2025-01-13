TRENDYOL SÜPER LİG | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde oynadığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler zorlu Konya deplasmanında hata yapmak istemiyor. Jose Mourinho yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın kazandığı haftada 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. En-Nesyri'nin yükselen performansı dikkatleri çekerken, Portekizli çalıştırıcının ilk 11'de kimi tercih edeceği ise araştırılıyor. Evinde oynayacağı maçı kazanarak çıkış arayan Tümosan Konyaspor ise küme düşme hattından uzaklamayı hedefliyor. 20 puanla 14. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, son 5 liga maçında 4 puan alabildi. Peki, Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçına dair dikkat çeken notlar...

Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'İn 19. hafta maçında Tümosan Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, maç saatini beklemeye geçti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde bu sezon şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, zorlu Konya deplasmanında hata yapmak istemiyor. Son Lig maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında da Kasımpaşa'yı 3-0 yenmişti. Üst üste alınan galibiyetlere bir yenisini daha eklemek isteyen sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın kazandığı haftada 3 puanın sahibi olmak istiyor. Son 5 lig maçında 4 puan toplayabilen Tümosan Konyaspor ise kritik maçta çıkış arıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen ev sahibi takım, 20 puanla 14. sırada bulunuyor. Recep Uçar yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan yeşil-beyazlıların nasıl bir mücadele ortaya koyacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SOFYAN AMRABAT KONYASPOR MAÇINDA YOK

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat, Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Kamp kadrosuna alınamayan Fazlı yıldız, bu sezon oynadığı 13 maçta 2 gol ve 1 de asist yaptı.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig maçı muhtemel 11'leri belli oldu:

Fenerbahçe: İrfan Can (Livakovic), Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Szymanski, Mert Hakan, Tadic, Maximin, Dzeko

Konyaspor: Slowik, Nikola, Bazoer, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Ufuk, Aleksic, Ndao, Pedrinho, Umut Nayir

GOLCÜLER KOZLARINI PAYLAŞACAK

Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'de şans bulması beklenen Edin Dzeko, Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 9 gol kaydetti. 2 de asist yapan 38 yaşındaki yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında mücadelesini sürdürüyor. Gol atma yollarında sorun yaşayan Konyaspor'da ise 16 maçta forma giyen Umut Nayir 1 gol atabildi.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de Samet Akaydin ve Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki oyuncu kart görmeleri durumunda, 20. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'DE SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de sakat oyuncuların tedavilerine devam ediliyor. Sezonu kapattığı açıklanan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao ile geçtiğimiz günlerde idmanda sakatlanan İsmail Yüksek Konya deplasmanına götürülmedi.

24. MAÇLARINA ÇIKACAKLAR

Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek. Bu zamana kadar 23 defa mücadele eden takımlar, 24. randevularına hazırlanıyor. Bu maçların 14'ünde Fenerbahçe kazanan taraf olurken, Konyaspor 6 karşılaşmadan üstün ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan 23 maçta sarı-lacivertliler 48 gol atarken, yeşil-beyazlılar 27 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE'DEN 7-1'LİK GALİBİYET

10 Ocak 2024 tarihinde Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve en gollü müsabaka olarak tarihe geçen mücadele 7-1'lik skorla tamamlandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Edin Dzeko hattrick yaparken, Mert Müldür, Szymanski ve Batshuayi birer gol kaydetti. Uğurcan'ın kendi kalesine gol attığı maçta Konyaspor'un tek golünü ise Guilherme attı.

KONYASPOR MORAL ARIYOR

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Tümosan Konyaspor çıkış arıyor. 20 puanla 14. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi takımın nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

LIVAKOVIC VE OĞUZ AYDIN KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sakatlıklarını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Livakovic ile Oğuz Aydın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda yerini aldı. İki ismin de ilk 11'de olmasına zor gözüyle bakılırken, Teknik Direktör Jose Mourinho ve ekibi Livakovic ve Oğuz Aydın'ın oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verecek.

EN-NESYRI GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in son haftalarının formda ismi Youssef En-Nesyri gollerini atmaya devam ediyor. Son 3 lig maçında 5 gol kaydeden Faslı oyuncu, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında da fileleri havalandırdı. Bu sezon oynadığı 24 maçta 12 gol atan 27 yaşındaki golcü, 3 de asist yaptı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM FENERBAHÇE

Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 42 gol atarken, kalesinde ise 16 gole engel olamadı. Bu sezonun en az gol yiyen takımı olan sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Tümosan Konyaspor karşısında da aynı başarıyı göstermek isteyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, savunma performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama göre; Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.