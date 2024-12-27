THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan ile kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot Sonucu: Partizan 25-21 Fenerbahçe Beko
2. Periyot Oynanıyor: Partizan 40-29 Fenerbahçe Beko
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
PARTIZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Partizan-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 22.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.