Partizan-Fenerbahçe Beko | CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2024- 22:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024- 23:13