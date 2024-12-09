Süper Lig'de dev derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin Galatasaray ile puan farkı 6'ya çıktı. Beklenmedik sonucun ardından hafta içi oynanacak Athletico Bilbao maçına hazırlanan sarı-lacivertliler, kritik maçı kazanarak taraftarına moral bulmak istiyor. Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde nasıl bir performans göstereceği merakla beklenen Fenerbahçe'de Athletico Bilbao maçı öncesi mutlu eden haber geldi. Peki, Fenerbahçe - Athletico Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Athletico Bilbao maçını takip etmek için tıkla

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 1-0 sonuçlandı. Alınan mağlubiyet sonrası zirve yarışında 6 puan geriye düşen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak 6. hafta karşılaşmasına hazırlanmaya başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Athletico Bilbao maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, evinde oynayacağı kritik karşılaşmayı kazanarak hem moral bulmak istiyor hem de taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor. Karşılaşmaya kısa bir süre kala Fenerbahçe'de teknik heyeti sevindiren haber geldi. Peki, Fenerbahçe - Athletico Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ATHLETICO BILBAO MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - ATHLETICO BILBAO MAÇI NE ZAMAN?, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletico Bilbao'yu evinde ağırlayacak. Avrupa'da oynanan 5 karşılaşmanın 2'sinde galibiyet 2'sinde beraberlik ve 1'inde mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 8 puan ile 15. sırada yer alıyor.

Rakibi Athletico Bilbao ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile namağlup bir şekilde Avrupa macerasına devam ediyor. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Athletico Bilbao maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN SEVİNDİREN HABER

Sivasspor maçında sakatlanan ve bir süre forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'den sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz hafta takımla birlikte çalışmalara başlayan 28 yaşındaki milli savunma oyuncusu, şans verilmesi durumunda Athletico Bilbao karşısında forma giyebilecek.

FENERBAHÇE - ATHLETICO BILBAO MAÇI BİLET FİYATLARI

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe ile Athletico Bilbao karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-lacivertlilerde en uygun bilet fiyatları merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe - Athletico Bilbao maçı bilet fiyatları:

Vip (Maraton Alt-Fenerium Alt Avis E Blok): 23.000,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 7.600,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 6.700,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 5.650,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 4.900,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 3.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 3.250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.900,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 2.750,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.600,00 TL

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.500,00 TL