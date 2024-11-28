UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEAFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında deplasmanda Slavia Prag ile kozlarını paylaşıyor.

Kanarya bu zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Slavia Prag - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert Müldür, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertliler, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanla 21. sırada bulunuyor. Prag ekibi ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan topladı ve 23. sırada yer alıyor. Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Slavia Prag 3. kez karşılaşıyor. İki ekip 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşti. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Çekya ekibi, rövanşta da aynı skorla galip gelerek tur atlayan taraf oldu.

AVRUPA KUPALARINDA 279. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 278 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 110 galibiyet alırken, 58 maçta da berabere kaldı. 110 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 379 kez havalandırırken, kalesinde ise 397 gol gördü.

👉SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 👈

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 141. sınavına çıkıyor. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 140 mücadelede 61 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 196 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 177 gol gördü.

ÇEKYA TAKIMLARI İLE 15. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, bugüne kadar Çekya ekipleriyle 14 müsabaka oynadı. Sarı-lacivertliler en fazla maçı Sparta Prag'a karşı yaptı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda her iki maçı da kaybeden sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 2 maçta ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Kanarya, Bohemians Prag ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşirken, Sigma Olomouc ile de UEFA Kupası'nda oynadı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda Viktoria Plzen ile 3. turda eşleşmiş ve rakibini elemeyi başarmıştı. Sarı-lacivertliler son olarak ise Slovacko ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde eşleşti ve rakibini eleyerek tur atladı. Kanarya, Çekya temsilcilerine karşı 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 7 kez de mağlup oldu.

👉SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 👈

ÇEKYA'DA NAMAĞLUP LİDER

Teknik direktörlüğünü Jindrich Trpisovsky'nin yaptığı Slavia Prag, Çekya liginde namağlup liderlik koltuğunda yer alıyor. Son lig maçında sahadan 4-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlı ekip oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlikle 41 puan topladı. Rakip filelere 37 gol gönderen Prag ekibi kalesinde sadece 5 gol gördü. Takımın forvet oyuncuları Tomas Chory ve Mojmir Chytil, ligde 6'şar gol kaydetti.

SLAVIA PRAG'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ!