Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte Jose Mourinho açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamaları haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

"BÜTÜN ŞARTLAR YERİNDE GÖZÜKÜYOR"

"Slavia Prag teknik direktörü harika bir iş çıkarıyor. Takımı her geçen gün daha iyiye gidiyor, bu yıl da kolayca şampiyon olacaklardır. Zorlu bir rakip, gelirken zemine baktım ve iyi gözüküyor. İyi bir maç olması için bütün şartlar yerinde gözüküyor."

"RAKİBİN EN TEHLİKELİ OYUNCUSU KİM?" SORUSUNA...

Buna cevap vermem çünkü bir anlamı yok. Önemli olan oyuncu değil, takım. Yıllardır aynı oyunu oynuyorlar. Tempolu ve fiziksel bir takım. Karşılaşması kolay bir takım değiller.

"İŞİN KOMİK KISMI..."

Birçok oyuncum eksik, sadece Amrabat değil. UEFA listesine yazamadıklarımız, sakatlığı olanlar, cezalı olanlar... Bazı oyuncularımız da sakatlıktan yeni çıkmış durumda. Kısıtlı bir kadroyla buraya geldik ama sonuç almaya geldik. İşin komik kısmı kaleciler hariç 15 oyuncuyla buraya geldik, sahada zaten 10 oyuncu var. Kulübede oyuna alabileceğim 5 oyuncu olacak, oyuncu değiştirirken bir sıkıntımız olmayacak. Bu durumu gülerek karşılamamız gerekiyor. Oynayan oyuncular her şeylerini verecekler, eminim.