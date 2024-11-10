Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

Fenerbahçe - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita

İKİ TAKIM ARASINDA 37'NCİ RANDEVU

Fenerbahçe ve Sivasspor Süper Lig'de 37'nci kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler oynanan karşılaşmaların 20'sinden galip ayrıldı. 9 karşılaşma beraberlikle sona ererken 7 maçtan ise kırmızı-beyazlılar kazanan taraf oldu. Sarı-lacivertlilerin evinde oynadığı maçlarda ise üstünlüğü bulunuyor. Kadıköy'de oynanan 18 karşılaşmanın 13'ünü Fenerbahçe kazandı. Konuk ekip Sivasspor, Kadıköy'de 3 maçta galip gelmeyi başarırken, 2 karşılaşma berabere sonuçlandı.