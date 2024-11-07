UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler bu zorlu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

👉AZ Alkmaar - Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE👈

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Az Alkmaar: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Mert, İsmail, Amrabat, Tadic, Fred, Maximin, Dzeko

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

👉AZ Alkmaar - Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE👈

KARŞILAŞMADA İSKOÇ HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR!

AZ Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetiyor. Bu karşılaşmaya kadar yengilsiz gelen Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14'üncü sırada bulunuyor.

JOSE MOURİNHO TRİBÜNDE

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak ve takımını tribünden yönetiyor.

👉AZ Alkmaar - Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE👈

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 5'İNCİ MAÇ

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar tarihlerinde 5'inci kez karşı karşıya geliyor. Daha önce 2'si resmi, 2'si özel maçta karşılaşan iki takımın randevularında tarafların 1'er galibiyeti bulunuyor.

İlk olarak 2007 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nin 3'üncü turunda karşılaşan Fenerbahçe ile AZ Alkmaar, İstanbul'da 3-3; Alkmaar'da ise 2-2 berabere kalmış ve sarı-lacivertliler deplasman golü kuralıyla organizasyona veda etmişti.

Öte yandan özel maçlarda da karşılaşan iki takımın müsabakalarında Fenerbahçe 3-2; AZ Alkmaar ise 2-0'lık skorla kazanmıştı.