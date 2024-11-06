Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de yaşanan hakem hatalarının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş bir ortak karar geldi. Sarı-lacivertlilerde Asbaşkan Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşanan tartışmalı pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi için Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı.

İki yabancı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirecek ve bu değerlendirme kamuoyu ile paylaşılacak.

İŞTE ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASI:

"Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık.

İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."