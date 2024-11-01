Fenerbahçe Beko - Partizan CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeauge'in 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Partizan'ı konuk ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun bu karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2024- 20:37 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024- 21:26