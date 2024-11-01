Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 7. haftasında Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan ile karşı karşıya geliyor.
Bu mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşablirsiniz.
FENERBAHÇE BEKO - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Partizan maçı 1 Kasım Cuma günü saat 20.45'te başladı. Mücadeke S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 22-15 Partizan
2. Periyot Oynanıyor: Fenerbahçe Beko 33-21 Partizan
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