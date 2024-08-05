UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulunuyor.

İşte Portekizli çalıştırıcının açıklamalarından satır başları:

Önemli bir sakatlığımız var. Fred dışında takımın durumu iyi. 7 tane maç oynadık. Takıma sonradan katılan oyuncular durumlarını iyiye çekiyor. Lugano'dan bu yana çok iyi antrenman yaptık, maça hazırız.

Türkçe konuşuyor olmayı isterdim ama bazen de anlamadığım için mutlu oluyorum. Çünkü transfer dedikodularını anlamıyorum. Sakat bir oyuncunun yerine diğer oyuncular için fırsat doğar. Her hoca daha fazla ister kadrosunda ama ben sakinim. Tabii ki transfer penceresi kapanana kadar yeni bir oyuncu gelirse ona hoş geldin derim. Elimdeki oyunculara güveniyorum ve en iyisini yapacaklarını biliyorum.

Bu benim için ilk defa olmuyor. Tottenham'la da ön eleme oynamıştım. Ama ilk defa Avrupa Şampiyonası döneminde sezonu erken açıyorum. Sezonu erken açtık, resmi maçlar oynuyorsunuz ve Avrupa Şampiyonası'nda oynayan oyuncular parça parça takıma katıldılar. Bu biraz işimizi zorlaştırıyor. Ben bahane sunmam. Bu maç için motiveyiz.