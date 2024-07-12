Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi Ön eleme

Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi Ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe deplasmanda Lugano ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2024- 10:23 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024- 10:23