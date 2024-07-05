Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe, Admira Wacker ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2024- 13:09