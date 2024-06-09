Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Ve Fenerbahçe'de tarihi gün geldi çattı. Sarı lacivertlilerde olağan seçimli genel kurul bugün yapılacak. Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olduğu seçim, Ülker Stadı'nda saat 10.00'da başlayacak. İşte seçimle ilgili tüm ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2024- 06:40