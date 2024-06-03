Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Jose Mourinho için düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

"Aziz Yıldırım 'Mourinho ile benim sayemde anlaştılar' dedi. Bu konunun aslı nedir?"

ALİ KOÇ: ANLAŞTIM DEMEKLE OLMAZ

"Hocamıza müthiş bir hoş geldin kutlaması yaptık. Mourinho ve ekibi 'Böyle bir imza töreni yaşamadık' dediler. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir yaptığımız hiçbir transferle ilgili haber sızdırmadık, ıslak imzayı gördüğümüz zaman açıkladık. Sayın Yıldırım 'Anlaştım' dedi. Anlaştım demek iş bitti demek, öyle değildi."

ALİ KOÇ'TAN ŞAMPİYONLUK VE TRANSFER AÇIKLAMASI

"Şampiyonluk, söz vermekle olmuyor. Olsaydı sabahtan akşama kadar verirdik. Sırf popülist olmak için boş vaatlerde bulunmayacağız. Anlaştık dersek anlaşırız. Cumartesi gününe bitmemiş bir transfer açıklamayacağız, biterse ayrı. Mario Branco'nun çalışmaları var."

MOURINHO: BENİMLE İLETİŞİME GEÇEN İLK KİŞİ...

"Stadyuma gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Eskiden 'Ben Mourinho'yum' derdim, şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım' diyorum. Çünkü kendimi böyle adlandırmak istiyorum. Benimle iletişime geçen ilk kişi Mario Branco'ydu."

MOURINHO'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer olarak hiçbir ismi kimseyle konuşmadım. Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Geçmiş kulüplerimden hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim oldu. Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok."

"KİMSEDEN İZİN İSTEMEDİM"

"Kimseye bir şey sormama gerek yoktu. Aileme, özel dostlarıma, menajerime danışırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Tabii ki saklamayacağım, Sayın Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama bir izin almadım."

"AZİZ YILDIRIM BAŞKAN SEÇİLİRSE, JOSE MOURİNHO'NUN GÖREVİ DEVAM EDECEK Mİ?"

"Ben Fenerbahçe'nin Teknik Direktörüyüm. Evet, Fenerbahçe için çalışıyor olacağım. Ali Koç ve Mario Branco buradayken bu sözleşmeyi imzaladım. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi."

MOURINHO: F.BAHÇE İÇİN İKİ KEZ DÜŞÜNMEM

"Portekiz'de Süper Lig maçları canlı yayınlanıyor. Fenerbahçe'yle iletişime geçmeden önce de ligi zaten düzenli şekilde takip ediyordum. Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kez düşünmem."

MOURINHO'DAN İSMAİL KARTAL SÖZLERİ

"Geçen sezon konusunda yorum yapmak etik olmaz. İsmail Kartal ile çok iyi bir sezon geçirildi. Şuna eminim ki biz Fenebahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü bir kadro kuracağız. İsmail Kartal'a iyi dileklerimi sunuyorum. Bıraktığı takım için teşekkür ediyorum."

"OYUNCULAR BANA GÜVENMELİ"

"Burada sorulan sorular çok uzun. Bir soru için çok konuşulduğunu düşünüyorum. Sorular kısa olmalı ki daha fazla soru sorulsun ve daha fazla cevap alınabilsin. Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli."

"İLK AMACIMIZ ŞAMPİYON OLMAK"

"Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Play-off'lar bizim için kolay olmayacak. Belki bunu söylemem doğru olmayacak ama EURO 2024'te olacak oyuncularımız umarım erkenden elenirler."

"ELİMDE OLSA HAFTAYA İLK MAÇIMA ÇIKARDIM"

"Benim için hırs her maçı kazanıp şampiyon olmaktır. Fenerbahçe'nin realitesi bu. Taraftarlarımızın neler hayal ettiğini biliyorum. Eğer imkanım olsaydı yarın antrenmana başlar, önümüzdeki hafta sonu ilk maçına çıkardım."

"BASKIYI KALDIRAMAYANLAR OYNAYAMAZ"

"Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Fenerbahçe'de oynayan oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa, burada oynayacak kadar iyi değildir."

"HEDEFİMİZ PUAN SAYISI DEĞİL ŞAMPİYONLUK"

"Bir takımın 99, bir takımın 102 puan toplaması lig için iyi bir şey değil. Bu farkın kapanması gerekiyor. Umarım lig gelecek sezon daha dengeli ve daha çekişmeli olur. 99 puandan az alalım ama şampiyon olalım."

MARIO BRANCO: F.BAHÇE'YE EN İYİLER GELECEK

"Jose Mourinho'yla Fenerbahçe'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olan şeyler beni ilgilendiren şeyler değil. Başkanımızın sahip olduğu vizyon, futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden birinin ilgisini çekmeyi başardı. Fenerbahçe'den en iyi işi yapmak için para alıyorum. En iyi teknik direktörler, en iyi oyuncular en iyi personeller getirmek için buradayım. Fenerbahçe'ye en iyileri getireceğim."

"MOURINHO'NUN İSTEDİKLERİ ALINACAK"

"Jose Mourinho'nun istediği transfer profillerini biliyoruz. Pazarda hocamızın istediği oyunculara uygun isimlerin kimler olduğunu biliyoruz. Seçim döneminde geçiyoruz.. Önümüzdeki pazartesiden itibaren tam gaz çalışmak için hazırız. Zorlu bir yaz olacak. EURO2024, izne giden oyuncular, erken eleme maçları... Şampiyonlar Ligi büyük bir hedef. Dinamik ve markete yaklaşımımızla esnek olmamız gerekiyor. Başkana teşekkür ederim, Jose Mourinho'nun istediği şekilde markete giriş yapabileceğimizi düşünüyorum."

"MAYIS AYINDA ŞAMPİYON OLMALIYIZ"

"Transfer ayında değil, Mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum. Geçen sene transferde iyi iş çıkarttık. Biraz taraflıyım ama tutturma oranımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Başkana, yönetime, scoutlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sportif anlamda devrime inanmam. Geçen sene iyi bir şey yaptık, takım hem performans, hem de istatistik anlamında iyi bir iş çıkardı. Ancak geliştirecek çok noktamız var ve bunu yapacağız."