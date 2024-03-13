Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 3-0 yendiği Union Saint Gilloise'i rövanş maçında Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'i ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Belçika ekibi karşısında galibiyet arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.