UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Belçika ekibi Saint-Gilloise'e konuk olacak. Fenerbahçe, zorlu deplasmanda galip gelmek ve İstanbul'da oynanacak rövanş maçına rahat çıkmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Saint-Gilloise ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SAINT-GILLOISE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı günü 7 Mart Perşembe TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.