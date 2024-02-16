Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Rizespor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Rizespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Fenerbahçe maçı 17 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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