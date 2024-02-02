BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'a İngiliz kule! Premier Lig ekibiyle görüşmeler başladı

Devre arası transfer döneminde kadrosuna sadece Jonas Svensson'u katan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirmek için hummalı çalışma devam ediyor. Stoper mevkisi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme İngiltere Premier Lig'den yıldız defans oyuncusu geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2024- 06:40