Fenerbahçe Rade Krunic ve Milan ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe; Rade Krunic ve Milan ile transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe; Rade Krunic ve Milan ile transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Transfer Bilgilendirme

Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

İLK GÖRÜNTÜ GELDİ!