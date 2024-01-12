Fenerbahçe; Rade Krunic ve Milan ile transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Transfer Bilgilendirme
Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü
İLK GÖRÜNTÜ GELDİ!
Rade Krunic'ten taraftarımıza mesaj var 💛💙 pic.twitter.com/JKB2AfYMJD— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 12, 2024