Fenerbahçe Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Konuk takım ise alt sıralardan kurtulmanın peşinde... Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

FENERBAHÇE - KONYASPOR İLK 11'LER

F.Bahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Edin Dzeko.

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Uğurcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Emrehan.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları sona erdi. Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Konyaspor maçında sahada olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

SAVUNMADA ZORUNLU ROTASYON SÜRÜYOR

Rodrigo Becao'nun sakat, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle İstanbulspor karşısında Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu savunma dörtlüsünü sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında da bu bölgedeki zorunlu rotasyonu sürdürecek.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Anıl Usta yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.