Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal bu mücadele öncesinde açıklamalarda bulunuyor. Kartal'ın açıklamalarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

2023 Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal bu mücadele öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları:

İyi bir futbol ve iyi bir oyunla 2023 yılını kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, oynadığımız iyi oyunu rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyoruz.

DZEKO: TEK İSTEĞİMİZ KUPAYI KAZANMAK

Burada olmak iyi hissettiriyor. İyi hazırlandık. Buraya geçen sene de gelmiştim. Inter ile Milan'a karşı kupayı kazanmıştık. Umuyorum ki yarın da kupa kazanırım. Tek isteğimiz, arzumuz kupayı kazanmak.