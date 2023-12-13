Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasında flaş olaylar yaşandı. Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan 2 şahıs hakkında Ankaragücü'nden bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında flaş bir olay yaşandı.

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindeki 2 kişi hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulundu.

Bu olay gündeme bomba gibi düşerken Faruk Koca başkanlıktan istifa etti.

Şimdi ise Ankaragücü tarafından bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında yaşanan olaylar sonunda, PFDK sevklerinde adı geçen Ş.Y.Ş ve K.Ç isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli olarak giriş yapmıştır." cümleleri yer aldı.