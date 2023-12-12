Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Spartak Trnava'yı konuk edecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri maçı kazanmak ve gruptan çıkmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2023- 11:34