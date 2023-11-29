Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak. Danimarka'da zorlu bir deplasmana çıkacak Fenerbahçe, kazanmak ve gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2023- 12:02