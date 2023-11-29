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Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak. Danimarka'da zorlu bir deplasmana çıkacak Fenerbahçe, kazanmak ve gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu 5. hafta müsabakasında Nordsjaelland'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.