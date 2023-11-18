Süper Lig devlerinden Galatasaray geçtiğimiz sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da etkili bir başlangıç yaptı.
TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'ye alternatif geliyor! Golcü yıldız Galatasaray'a...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip Mauro Icardi'nin yokluğunu aratmayacak oyuncu arayışına girdi. Cimbom, istediği oyuncuyu İspanya'da buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar ilk Süper Lig maçında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalsa da diğer haftalarda 10 maçlık bir galibiyet serisi elde etti.
Cimbom'un bu galibiyet serisi Mersin'de Atakaş Hatayspor ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın ardından sona erdi.