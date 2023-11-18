Sarı-kırmızılılar bu sezon mücadele ettiği UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ise son maçlarda gruplarda Bayern Münih'e sahasında 3-1, deplasmanda ise 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.

Cimbom alınan bu olumsuz sonuçların ve takımdaki bazı futbolcuların yetersiz performansı nedeniyle transferde vites yükseltti.