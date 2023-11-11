Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 12 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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