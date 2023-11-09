Ludogorets Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak üst turu garantilemek istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Ludogorets kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

LUDOGORETS FENERBAHÇE İLK 11'LER

Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Duah.

F.Bahçe: Livakovic, Osayi, Yusuf, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi.

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 264. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 263 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalıp, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kanarya, rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.

EKSİKLER CAN SIKIYOR!

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor da listede bulunmuyor.