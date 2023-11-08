Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile kozlarını paylaşacak. Grupta namağlup lider olan Fenerbahçe, kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2023- 16:54