Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS derbi maçı hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek üst üste 11. galibiyetini almak istiyor. Trabzonspor ise kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2023- 11:31