Fenerbahçe ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Halil Umut Meler, kritik maçta düdük çalacak. İki ekip de kritik maçta mutlak 3 puanı almayı hedefliyor. Gözler yeni transferlerde yer alacak. Futbolseverler maçın yayın saatini ve kanalını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Antalyasapor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 17 Eylül Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Müsabakayı beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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