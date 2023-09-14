Fenerbahçe ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabaka Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 17 Eylül Pazar günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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